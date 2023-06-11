В этом фильме столько ляпов, что смотреть невозможно: в СССР их не заметили

В советское время было снято много фантастических фильмов. Некоторые из них грешат стыдными ляпами, которые сегодня бросаются в глаза. Среди таких картин и «Москва — Кассиопея».

Лента вышла в 1973 году, когда космическая тематика была в тренде. Картина имела оглушительных успех, однако сегодня многие зрители обращают внимание на вопиющие ошибки.

Так, в одной из сцен прическа Юли трансформируется сама собой: ее косички резко превращаются в хвостики. Этот ляп повторяется несколько раз. Во время прогулки по кораблю Лоб предстает в короткой рубашке. В конце фильме он снова в ней, но на этот раз рубашка уже длинная.

В одной из сцен Федя держит в руках сборник «Фантастика 69-70».

Герой говорит, что здесь написано, как был пойман один марсианин, торгующий газировкой. Однако в сборнике не было рассказа с таким сюжетом. Меняется и отчество Паши. В газете он Иванович, но в комнате-музее, где была табличка с его именем, четко видно, что он — Павел Кондратьевич.

Это далеко не весь список ошибок в фильме. Но фантастика, как советская, так и американская, часто кишит ляпами. Видимо, такова специфика этого сложного жанра.