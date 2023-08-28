В этом фильме снялись главные звезды СССР: его запретили из-за одного человека

Режиссер Леонид Квинихидзе снял музыкальную сказку «31 июня», которую показали всего раз, а потом на долгие годы положили на полку. При этом создатель фильма изначально шел на осознанный риск.

Дело в том, что он пригласил на главные роли не драматических актеров, а танцоров балета. В те времена эти артисты были крайне ненадежными. Потому что трое выдающихся танцоров попросили на Западе политического убежища, чем задали тревожную тенденцию.

Однако Леонида Квинихидзе это не остановило, и главные роли в его мюзикле достались Наталье Трубниковой, Александру Годунову и Наталье Власовой.

Сказка о путешествиях во времени получилась красивой и яркой, но показали ее лишь один раз — 31 декабря 1978 года перед Новым годом. Однако в начале 1979-го стало известно, что исполнитель главной роли Годунов принял решение остаться в США и не возвращаться в СССР после очередных гастролей. По этой причине фильм запретили, а снова его стали показывать лишь в конце 80-х.