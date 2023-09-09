В этом фильме Леонов снялся с сыном, но мало кто заметил: будете удивлены

Евгений Леонов стал отцом в 1959 году. Его сын Андрей рос в творческой атмосфере и решил пойти по стопам звезды фильма «Джентльмены удачи» — он начал сниматься еще в 13 лет. При этом в одной из своих первых картин парень сыграл вместе с отцом.

Оба артиста стали героями лирической музыкальной драмы «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. Леонов-старший в фильме исполнил роль Короля, и картина стала одной из самых значимых работ в его карьере. Леонову-младшему же досталась эпизодическая роль помощника охотника, которого играет Всеволод Ларионов. И в нескольких эпизодах оба артиста даже появляются в одном кадре.

Однако далеко не все из зрителей заметили, что Леонов играет вместе с сыном. Публика не догадывалась, что наследник артиста решил пойти по его стопам. А прославился Леонов-младший, который в молодости был совсем не похож на звезду экрана, намного позднее.