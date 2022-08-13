В этом больше постыдного: вскрылась правда о помощи звезд нуждающимся

Дмитрий Нагиев приятно удивил журналистов и поклонников, когда за пару лет отдал больше 15 миллионов рублей на благотворительность. Страна узнала об этом только благодаря расследованиям в прессе, ведь сам артист афишировать помощь нуждающимся не любит.

Более того, есть факты о благих поступках знаменитостей, которые телеведущего возмущают. Дмитрий не может смириться с тем, что ему и простым людям, к которым он относит многих артистов, приходится собирать копейки ради помощи соотечественникам.

«И в этом больше постыдного, чем праздничного. Это должно быть делом государство», — заявил Нагиев в беседе с «7Дней ».

Актер является председателем фонда «Анна», который поддерживает многодетные семьи и детские дома, устраивает благотворительные мероприятия и содействует получению детьми образования.

По признанию Нагиева, именно общение с детьми заставило его «спуститься с небес на землю» и пересмотреть взгляды на жизнь.