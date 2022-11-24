В два раза моложе Учителя: Юлия Пересильд засветилась с новым бойфрендом

Юлия Пересильд перестала скрывать своего возлюбленного от публики. На одном из светских мероприятий актриса засветилась в компании коллеги по цеху, которого на протяжении всего вечера нежно держала за руку.

По сообщению Telegram-канала Super, избранником артистки стал 34-летний Михаил Тройник. Звезды сблизились во время съемок фильма «Вызов», которые прошли на Международной космической станции. Ранее актер уже давал интервью, где с восторгом отзывался о Пересильд, отмечая ее удивительную работоспособность. Правда, тогда о романтических отношениях со знаменитостью не упомянул.

Многие поклонники одобряют выбор актрисы, отмечая, что ее новый бойфренд в два раза моложе ее экс-возлюбленного, 71-летнего Алексея Учителя. Пересильд не состояла с режиссером в законном браке, но это не помешало ей родить ему двух дочерей — Анну и Марию. По словам Юлии, с киноделом она рассталась несколько лет назад.