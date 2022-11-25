В «Доспехах Бога» раскрыли настоящее имя Джеки Чана: как оно звучит

Джеки Чан стал мировой звездой в 80-х, снявшись в десятках культовых боевиков. Артист прославился во множестве стран мира под своим псевдонимом, однако в одном из фильмов давал подсказку внимательным поклонникам о своем настоящем имени.

Так, в картине «Доспехи Бога» несколько раз звучит настоящее имя артиста. Например, в сцене, где герой Чана спасает друзей из темницы, Лаура называет его сначала «Консан», а уже в следующей сцене — «Чан Кунсан». Дело в том, что Консан — это настоящее имя актера, данное ему при рождении родителями.

Подобную отсылку оценили далеко не все зрители, а часть из них подсказку даже не увидели. Например, в американском дубляже «Консан» заменили на нейтральное «Ковбой», чтобы у поклонников фильма не осталось никаких дополнительных вопросов. Другие же просто не поняли, что имела в виду Лаура, и решили, что это непереводимое китайское слово.