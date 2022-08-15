В доме живут чужие дети: избавившуюся от дочери Волочкову вывели на чистую воду

46-летняя Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками собственной щедростью. По ее словам, она близко общается с семьей своей домработницы Лолы. Балерина даже предоставила для родни женщины отдельные комнаты для проживания. Так, Лола живет в особняке хозяйки вместе с мужем Рустамом и их тремя детьми. Также у Волочковой обитают две сестры Рустама, одна из которых за прошедшие годы стала дважды мамой.

Как уверяет артистка, ей даже передал благодарность посол Таджикистана — эта страна является родиной многочисленного семейства Лолы. Правда, Волочкова на YouTube-шоу Genotek обмолвилась, что ничего необычного в своем поступке не видит и ко всем людям относится с равной добротой.

Однако пользователи Сети углядели странности в бескорыстном поведении балерины. Они удивились тому, что в ее доме живут чужие дети, пока собственная дочка Анастасии не видит мать. Звезда поспешила внести ясность, подчеркнув, что только недавно 16-летняя Ариадна отдыхала в апартаментах в Париже.