В дочери годится: Толстый из “Дня рождения Буржуя” женился на юной красавице (фото)

Слава обрушилась на Анатолия Журавлева после премьеры сериала «День рождения Буржуя». В нем актер сыграл охранника по прозвищу Толстый, ведущего двойную жизнь. После этого проекта статному мужчине удалось сняться ещё в множестве интересных картин и заслужить любовь публики.

Но кроме профессиональной деятельности артиста, поклонников привлекает и его бурная личная жизнь. У высокого блондина есть внебрачные дети от разных женщин. Но это не помешало ему покорить сердце Полины Приходько. Молодая красавица на 25 лет младше Анатолия и вполне может быть ровесницей его наследников. Однако это не смущает возлюбленных, и вот уже 10 лет они состоят в счастливом браке. У пары даже родился сын Глеб.

Сегодня супруги продолжают сниматься в кино, а все колкие комментарии со стороны злопыхателей — уже не помеха для актёров.