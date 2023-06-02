В «Бриллиантовой руке» оголиться должна была другая: Светличную взяли от безысходности

Комедия «Бриллиантовая рука» привнесла много нового в советский кинематограф. Сюжет иронично отсылал к западным картинам про шпионов и мафию. Также Леониду Гайдаю удалось протащить «клубничку» на экран — сцена с обнажившейся Светланой Светличной стала культовой.

Однако роль роковой соблазнительницы предназначалась другой актрисе. Анну Сергеевну должны была сыграть Наталья Дрожжина, которая снискала дурную славу на старости лет. Актриса вместе с мужем разработала мошенническую схему и обманула вдову Алексея Баталова, лишив ее части имущества. А ведь в юности Дрожжина была перспективной артисткой. В конце 60-х она сыграла прекрасную Русалку в сказке «В тринадцатом часу ночи». Возможно, там ее и заприметил Гайдай.

Режиссер предложил Дрожжиной роль сексуальной Анны Сергеевны, заманивающей Семена Семеновича в свою квартиру. Когда об этом узнала мать актрисы, она пришла в ужас и запретила дочери играть «дам легкого поведения». Если бы не это, карьера и судьба Дрожжиной сложились бы совсем иначе.

Практически от безысходности Леонид Иович позвал Светлану Светличную, но та стала главной звездой картины наряду с Юрием Никулиным и Андреем Мироновым.