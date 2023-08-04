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В браке как в аду: Валюха из «Сватов» неспроста отказывается выходить замуж

4 августа 2023 19:30
В браке как в аду: Валюха из «Сватов» неспроста отказывается выходить замуж

Актриса пришла к неутешительному выводу.

Татьяна Кравченко дважды узнала на собственной шкуре, что такое замужество. И опыт семейной жизни артистке сильно не понравился.

Впервые она вышла замуж еще в студенчестве. Мужем Валюхи из «Сватов» стал Владимир Лавинский. Этот брак просуществовал два года. Наследники у супругов так и не появились. Впоследствии звезда призналась, что муж ей изменял и даже не считал нужным скрывать свою неверность.

Вторым супругом Кравченко стал продюсер Дмитрий Гербачевский. От него знаменитость родила дочь Анну. Но и в этот раз отношения с возлюбленным не заладились. Избранник актрисы не только регулярно ходил налево, но и поднимал на нее руку.

После развода Кравченко пообещала сама себе, что больше никогда не выйдет замуж. По мнению артистки, семейная жизнь похожа на ад, поэтому участвовать в этом звезда экрана больше не собирается.

В браке как в аду: Валюха из «Сватов» неспроста отказывается выходить замуж
Фото: Кадр из сериала «Сваты» 2008–2021, Кадр из телепередачи «Судьба человека» на канале Россия 1
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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