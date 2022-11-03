В 97 выглядит лучше, чем в 22: ахнете, увидев Веру Васильеву сегодня

Поклонники считают Веру Васильеву настоящим феноменом. Свою первую значимую роль она сыграла в ленте «Сказание о земле Сибирской» 1947 года. Режиссер Иван Пырьев доверил Вере образ деревенской Настасьи. Героиня не только сделала 22-летнюю Васильеву советской звездой, но и принесла ей Сталинскую премию в размере 100 тысяч рублей.

Сейчас 97-летняя Вера Кузьминична уже совсем не похожа на Настасью. Но парадокс в том, что с возрастом она стала выглядеть намного привлекательнее. В юности актриса была крупноватой и круглолицей девушкой. А к нынешним годам у Васильевой появилась хрупкость, чувство стиля и настоящая женственность. При этом актрисе удалось сохранить блеск глаз и озорную девичью улыбку.

В интервью Васильева охотно раскрывает «секрет вечной молодости»: по ее словам, она старается не конфликтовать с близкими и в каждой ситуации искать только хорошее. Кроме того, актриса советует всем женщинам высыпаться, следить за осанкой и прической.