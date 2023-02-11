В 70-х эту пару считали эталоном красоты: глазам не поверите, увидев их дочь (фото)

Актеры Катрин Денев и Марчелло Мастроянни стали символами эпохи 70-х. Радости поклонников не было предела, когда эти двое закрутили роман и начали жить вместе. Плодом их недолгой, но страстной любви стала дочь Кьяра. Как сегодня выглядит наследница самой красивой пары 70-х?

Мастроянни прожил с Денев недолго, и их разрыв стал травмой для маленькой Кьяры. Мать воспитывала ее в строгости, запрещала общаться с одноклассницами и требовала беспрекословного подчинения. Поэтому каждый приезд отца был для девочки праздником, ведь Марчелло как никто другой мог разрядить напряженную обстановку.

Происхождение Кьяры и врожденный талант обеспечили ей успешный старт в кинокарьере. Она снялась в картинах «Как я обсуждал...», «Прекрасная смоковница» и «Обретенное время». На ее счету номинация на премию «Сезар» и «Серебряный приз» Каннского фестиваля. Мастроянни снимается в кино до сих пор. О ее личной жизни мало что известно, но есть информация, что мама активно вмешивалась во все ее романы.

Кьяра поразительно похожа на своего отца. Она унаследовала его тип лица, форму носа, фирменную улыбку и обаяние. С матерью Катрин Денев у нее нет ничего общего.