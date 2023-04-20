В 61 год никакой пластики: неудачницу Алену из фильма «Вам и не снилось...» не узнать (фото)

Трогательная любовь главных героев драмы «Вам и не снилось...» и по сей день берет зрителей за душу. Наверняка все вспомнят крупную высокую девочку Алену, которая была безответно влюблена в Рому. Как сложилась судьба этой актрисы?

Роль неудачницы Алены досталась Екатерине Васильевой. Она родилась в семье артистки Жанны Прохоренко, которая в свое время блистала во многих советских фильмах. Ее можно увидеть в картинах «Баллада о солдате», «Золотая мина», «ТАСС уполномочен заявить...». Дочь пошла по стопам матери, однако большого успеха в кино она не достигла.

В 18 лет Васильева дебютировала в фильме «Вам и не снилось...». Сегодня на ее счету около 40 ролей, но для зрителей она так и осталась той самой угрюмой Аленой. 61-летняя актриса часто делится своими честными снимками в соцсетях. Екатерина Евгеньевна предпочла естественное старение и совсем этого не стесняется. С годами Васильева стала стройнее и привлекательнее. У нее немало морщин, но они ничуть ее не портят, ведь главное, что у актрисы бодрый взгляд и счастливая улыбка. А мрачная и тучная Алена осталась в прошлом.