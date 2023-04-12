В 58 лет выглядит на 30: правду о пластике Ирины Безруковой раскрыло одно фото

Ирина Безрукова не раз слышала упреки в том, что ложилась под нож хирурга. Многие уверены, что звезда изменила форму носа, увеличила губы, скорректировала скулы и подбородок. Знаменитость не проигнорировала эти домыслы и раскрыла все карты.

Ранее артистка заявила, что не устояла лишь перед ботоксом, но в итоге пожалела об этом. Безрукова отметила, что ей как актрисе важно сохранить естественную мимику лица, поэтому впредь она будет воздерживаться от уколов красоты.

В свои 58 лет актриса выглядит на 30, что удивляет поклонников и злит хейтеров. Между тем правду о пластике Безруковой раскрыло одно фото. Это кадр из фильма «Когда опаздывают в ЗАГС», вышедшего на экраны в 1991 году.

Если внимательно посмотреть на снимок, то можно увидеть, что бывшая жена Сергея Безрукова совсем не изменилась. Это лишь подтверждает слова звезды о том, что она кардинально не меняла свою внешность.

Впрочем, фанаты уверены, что Безруковой с ее природными данными не было никакой нужды обращаться к пластическим хирургам. «Внешностью не обижена», «Сказать, что она красива, — это ничего не сказать», — гласят комментарии в Сети.