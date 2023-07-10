В 56 тело девочки: Сальма Хайек неприлично хороша в крохотном бикини (фото)

Сальма Хайек воспользовалась удобным случаем продемонстрировать свою потрясающую фигуру. Актриса отметила Национальный день бикини, примерив на себя откровенный купальник.

Стоя в бассейне, голливудская дива сделала эффектную фотографию. Знойная брюнетка похвасталась в соцсетях тонкой талией и пышной грудью, которая едва помещалась в мягкий лиф крохотного бикини.

Не будет преувеличением сказать, что в 56 лет знаменитость имеет тело девочки. Кожа звезды осталась гладкой и подтянутой, а о лишнем весе говорить и вовсе не имеет смысла. Нет ничего удивительного в том, что подписчики осыпали Сальму комплиментами, заметив, что она неприлично хороша.

«Сальма Хайек — лучший пример того, как можно оставаться в форме в любом возрасте», «Богиня, восхищаюсь тобой», «Годы не властны над этой женщиной», «Она как вино, с годами только лучше»,

— пишут поклонники.