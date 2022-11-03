В 56 лет выглядит невероятно: самая первая Хюррем даст фору Мерьем Узерли

История Хюррем-султан в наше время известна зрителю по знаменитому сериалу «Великолепный век». Да и внешность любимой жены Сулеймана Великолепного все представляют, основываясь на том, как выглядит сыгравшая Хюррем турецкая звезда Мерьем Узерли, ведь эта рыжеволосая красавица покорила не одно мужское сердце.

Но лишь истинные любители кино знают, что впервые образ Хюррем воплотила на экране актриса и певица Ольга Сумская. Было это в 1997 году, когда на экраны вышел сериал «Роксолана», снятый по одноименной книге писателя Загребельного. И сыгранная ею Хюррем, пожалуй, и сейчас способна дать Узерли много очков вперед.

Впрочем, 56-летняя Сумская до сих пор находится в отличной форме. Звезда не скрывает, что своими красотой и свежестью во многом обязана регулярным визитам в клиники пластической хирургии. Она даже недавно познакомила подписчиков в соцсетях со своим врачом.