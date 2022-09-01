«В 54 уже неприлично»: Алика Смехова бесстыдно оголилась и заставила народ ахнуть

Алика Смехова решила не отставать от своих коллег по шоу-бизнесу. Артистка не постеснялась обнажиться на публике, чем огорошила своих поклонников.

Снимки, на которых актриса запечатлена в бикини, она опубликовала в своих социальных сетях. Знаменитость посетила национальный парк Завидово, где устроила себе прогулку на катере по Волге.

Тот факт, что звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру, не оставил подписчиков равнодушными. Интернет-пользователи ахнули при виде бесстыдно оголившейся артистки, которую засыпали комплиментами.

«В 54 уже неприлично иметь такое подтянутое божественное тело», «Длинные ножки», «Классная фигурка», «Вы прекрасны», — гласят комментарии под постом знаменитости.

Ранее актриса раскрыла фолловерам секрет своей стройности. Звезда призналась, что ведет здоровый образ жизни: следит за питанием и занимается спортом, однако главное не это. По уверению Смеховой, важно не просто правильно питаться и посещать тренировки, а делать это с удовольствием.