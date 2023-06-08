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В 42 года уже старик: Кевин из кинохита «Один дома» ошарашил народ

8 июня 2023 15:30
В 42 года уже старик: Кевин из кинохита «Один дома» ошарашил народ

Милый мальчик остался в прошлом.

Маколей Калкин еще в детстве узнал, что такое сумасшедшая слава. Он исполнил роль Кевина в рождественской комедии «Один дома» и в ее продолжении, после чего стал суперзвездой. Но за этот успех Калкину пришлось дорого заплатить, и актер до сих пор не может прийти в себя.

В свои 42 года Маколей выглядит как старик. У звезды 90-х синяки под глазами, двойной подбородок и морщины. Поклонники вроде бы уже перестали удивляться внешнему виду кумира, но некоторые снимки порой приводят их в шок. Калкин не пытается прикрыть свои недостатки и даже их выпячивает.

В 42 года уже старик: Кевин из кинохита «Один дома» ошарашил народ

Детство и юность актера не были завидными. Отец Маколея превратил сына в «дойную корову» и буквально заставлял его работать на износ. Калкин-старший запрашивал у продюсеров баснословные гонорары, что стало началом конца карьеры актера. Это привело Маколея к многолетней зависимости от препаратов и алкоголя.

Сегодня Калкин вылечился. Актер женат на Бренде Сонг и воспитывает двоих детей. Однако отголоски бурного прошлого дают о себе знать.

Фото: кадр из фильма «Один дома» (1990), социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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