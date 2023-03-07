В 32 легко дашь 45: обомлеете, что творится с Ромой Букиным сегодня (фото)

Александр Якин прославился на всю страну благодаря роли Ромы Букина в культовом ситкоме «Счастливы вместе». До сих пор этот образ остается самым узнаваемым в его кинокарьере. Чем сегодня живет сын легендарных Гены и Даши?

Якину было всего 14 лет, когда он сыграл свою первую главную роль в кино. Речь идет о фильме «Парниковый эффект», где рассказывается о юном беспризорнике, который подрабатывает на вокзале «немым». А уже через год Якин стал всероссийской звездой, ведь на экраны вышел сериал «Счастливы вместе». Александру досталась роль школьника Ромы Букина, которому патологически не везло с девушками. Несмотря на то, что ситком принес актеру бешеную популярность, другие режиссеры не спешили звать его в свои проекты. На кастингах Якину постоянно отказывали, хоть и хвалили его игру.

Позже актеру все-таки повезло: его пригласили в сериал «Восьмидесятые». Также Якин снялся в успешном ситкоме «Физрук». Уже больше десяти лет Александр служит в Театре Наций и играет в классических постановках.

Сегодня Александр уже не тот юноша, которым его запомнили зрители. В свои 32 года актер выглядит на 45: он постарел, обзавелся залысинами и морщинами. Якин живет с супругой в загородном доме и неохотно делится подробностями своей личной жизни.