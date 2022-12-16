В 30 выглядела на 50: ахнете, как сегодня похорошела Пенелопа Крус (фото)

Актерское ремесло требует серьезных жертв. Для создания образа артисты то худеют до скелетообразного состояния, то набирают по 20-30 килограммов. А очаровательным актрисам приходится жертвовать красотой и превращаться в дурнушек.

Так, в 2004 году вышла испано-итальянская драма «Не уходи», где очаровательная Пенелопа Крус предстала в роли деревенщины. Она сыграла некрасивую и необразованную девушку, живущую в трущобах. Сюжет этой душещипательной истории рассказывает о любви хирурга Тимотео и дурнушки по имени Италия. Их связывают страстные и болезненные отношения, не имеющие будущего. Тимотео женат на другой, успешной умнице и красавице Эльзе, но и отказаться от Италии он не в силах.

Чтобы превратить Пенелопу в невзрачную женщину средних лет, гримеры постарались на славу. Ей сделали аляпистый макияж, нарядили в цветастые вещи и неряшливо промелировали волосы. В реальной жизни роскошная Крус не имеет ничего общего с Италией. Также стоит признать, что в свои 30 лет Пенелопа вообще выглядела намного проще, чем сегодня в 50. Возраст придал облику актрисы благородности, она стала женственной и изысканной.