В 30 лет легко дают 50: гляньте, какой стала красавица Селена Гомес

Десять лет назад Селена Гомес была самой популярной певицей в мире. Однако с годами о талантливой и обаятельной артистке стали забывать. Что произошло с Гомес за эти годы, и почему ее перестали узнавать даже самые преданные фанаты?

Нынешняя Селена уже не похожа на ту милую улыбчивую девушку, которая совсем недавно «взрывала» мировые хит-парады и блистала на телевидении. Один из последних выходов Гомес на красную дорожку привел публику в шок — в свои 30 лет певица выглядит на все 50!

Виной тому располневшая фигура Селены, которую она зачем-то подчеркнула неудачным нарядом. Певица облачилась с черное платье с геометрическим вырезом, из которого пышный бюст певицы буквально вываливался. А огромные рукава спрятали ее талию и превратили фигуру в нечто бесформенное.

Метаморфозы во внешности Селены связаны со страшным диагнозом — несколько лет назад у нее обнаружили системную красную волчанку. Гомес удалось побороть недуг, но с тех пор артистка принимает мощные гормональные препараты, из-за которых она толстеет.