В 30 лет легко давали 60: гляньте, какой была мама Стифлера из «Американского пирога»

Каждый, кто смотрел культовый «Американский пирог», точно вспомнит разбитную маму Стифлера. Ее сыграла харизматичная актриса Дженнифер Кулидж, обладающая весьма интересной внешностью.

В юности артистка мечтала играть серьезные драматические роли, однако быстро поняла, что комедийное амплуа ей гораздо ближе. С молодых лет Кулидж выступала в стендапе, а вскоре начала сниматься в ситкомах. Всемирная слава пришла к Дженнифер в 38 лет, когда она сыграла в «Американском пироге». Зрители были уверены, что актрисе лет 45-55 — настолько зрело она выглядела в кадре. Кулидж и в более юные годы не отличалась моложавостью — вот такой специфический брутальный тип лица.

После «Пирога» последовала череда аналогичных ролей — таких же сексуальных и эксцентричных дамочек. В целом карьера Дженнифер сложилась удачно, в чем немалая заслуга ее уникального типажа. Кстати, Кулидж все-таки удалось «урвать» драматическую роль в фильме «Плохой лейтенант» с Николасом Кейджем.

В свободное время Дженнифер занимается благотворительностью. О личной жизни актрисы ничего не известно.