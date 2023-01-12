В 30 лет легко давали 60: гляньте, какой была мама Стифлера из «Американского пирога»
Брутальные черты лица стали ее визитной карточкой.
Каждый, кто смотрел культовый «Американский пирог», точно вспомнит разбитную маму Стифлера. Ее сыграла харизматичная актриса Дженнифер Кулидж, обладающая весьма интересной внешностью.
В юности артистка мечтала играть серьезные драматические роли, однако быстро поняла, что комедийное амплуа ей гораздо ближе. С молодых лет Кулидж выступала в стендапе, а вскоре начала сниматься в ситкомах. Всемирная слава пришла к Дженнифер в 38 лет, когда она сыграла в «Американском пироге». Зрители были уверены, что актрисе лет 45-55 — настолько зрело она выглядела в кадре. Кулидж и в более юные годы не отличалась моложавостью — вот такой специфический брутальный тип лица.
После «Пирога» последовала череда аналогичных ролей — таких же сексуальных и эксцентричных дамочек. В целом карьера Дженнифер сложилась удачно, в чем немалая заслуга ее уникального типажа. Кстати, Кулидж все-таки удалось «урвать» драматическую роль в фильме «Плохой лейтенант» с Николасом Кейджем.
В свободное время Дженнифер занимается благотворительностью. О личной жизни актрисы ничего не известно.