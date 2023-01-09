В 2023 году Пугачевой придется несладко: что предсказала астролог Тамара Глоба

2022-й год изменил судьбы многих российских артистов. Больше всего внимания привлекла к себе Алла Пугачева, покинувшая родину еще весной. Она ненадолго возвращалась в Россию, но затем прочно обосновалась в Израиле, где наслаждается подходящим ей климатом. Однако эксперты считают, что 2023-й год несет Пугачевой немало трудностей.

Астролог Тамара Глоба заявила, что вскоре певице предстоит сделать сложный выбор по поводу будущего. Этот период придется на день ее рождения в апреле — исполнительница отметит 74-летие.

«После этого ожидаются трудности, затрагивающие ее финансовые дела», — отметила Глоба в беседе с «Комсомольской правдой».

Как считает астролог, очень важный этап в жизни артистки стартует с середины 2023 года. Тогда вокруг нее начнутся перемены — в творчестве, общении, здоровье, по поводу статуса в обществе. Эти процессы продлятся на протяжении двух лет. Кроме того, по словам Глобы, Пугачева хочет вернуться на родину, но подходящая обстановка для этого возникнет не раньше 2024 года.