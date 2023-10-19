В 13 лет уже «тетка»: дочь Брежневой стала взрослой слишком рано (фото)

Младшая дочь Веры Брежневой спешит начать взрослую жизнь. После развода родителей Сара воспитывается в семье отца, олигарха Михаила Кипермана, где мать ей заменила Алена Гайваненко. Судя по всему, подросток ни в чем не знает отказа.

В свои 13 лет звездная наследница уже имеет бойфренда, который значительно старше. К тому же она успела стать предпринимательницей. Не так давно в ее социальных сетях появилось объявление об открытии студии дизайна интерьеров. По слухам, деньгами на бизнес ее обеспечил богатый отец.

Удивляет народ не только образ жизни Сары, но и ее внешность. В столь юном возрасте девочка, у которой начался подростковый период, выглядит как самая настоящая тетка. На вид Киперман можно смело дать 25-30 лет. По мнению многих, она слишком откровенно одевается. Например, в гардеробе дочери экс-солистки «ВИА Гры» уже есть платья с глубокой зоной декольте.