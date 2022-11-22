В 10 лет была размером с мужчину: история девочки-гиганта лишит вас дара речи

Бразильянка Элисан Силва прославилась еще в школьные годы. В свои десять лет девочка достигла роста взрослого мужчины. Постепенно Силва научилась жить с такой особенностью и даже получать от этого профиты.

Феноменальный рост девушки невозможно объяснить генетикой, ведь у нее самые обычные родители. А рост Элисан уже к 11 годам достигал 180 сантиметров.

Однако такая особенность обернулась не только комплексами, но и проблемами со здоровьем. У Силвы начали ужасно болеть кости. К сожалению, у семьи не хватало денег на дорогие обследования. Но им повезло, что историей девушки заинтересовались журналисты и оплатили тестирование в клинике.

Результаты показали, что у Силвы на гипофизе есть доброкачественная опухоль. Она-то и спровоцировала неестественный рост тела. Бразильянке пришлось смириться с диагнозом. Когда девушка выросла, она занялась модельным бизнесом.

Сегодня рост 27-летней Силвы составляет 214 сантиметров. Гигантизм не помешал ей выйти замуж и завести семью. Известно, что супруг ниже Элисан на 20 сантиметров.