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﻿Узнав о возлюбленном Куликовой, все ждали скандала: вот что пошло не так

3 февраля 2023 17:45
﻿Узнав о возлюбленном Куликовой, все ждали скандала: вот что пошло не так

Конец сплетням положила его бывшая жена.
 

Звезда «Склифосовского» Мария Куликова была счастливо замужем до 2015 года, но после развода не раз становилась объектом для сплетен. С кем только ей не приписывали страстные романы!

Сыгравшая в детективном сериале «Кто поймал букет невесты», 45-летняя актриса сама себе таких вопросов не задает. После 14 лет в браке с актером Денисом Матросовым, она взяла паузу в официальных отношениях, но уже совсем скоро обрела свое счастье.

Новым избранником Куликовой стал бывший муж Серафимы Низовской — 46-летний актер Виталий Кудрявцев. Учитывая, что ранее ходили слухи о служебном романе Куликовой с Авериным, поклонники начали подозревать любовную драму. Якобы Куликова увела рослого брутального брюнета из семьи, а произошло это на съемках телесериала.

Слухи развеяла сама Низовская. В общении с журналистами она опровергла беспочвенные догадки и отметила, что их брак с Кудрявцевым распался за четыре года до начала съемок «Слишком красивой жены». ﻿Узнав о возлюбленном Куликовой, все ждали скандала: вот что пошло не так

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Весна перемен» (2022)
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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