Узнать в известной актрисе дочь Нилова из «Улиц разбитых фонарей» невозможно (фото)

Дети известных родителей часто идут по их стопам. И дочь актера Алексея Нилова, которого многие знают по роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», не стала исключением.

Елизавета Нилова не только успешно снимается в кино, но и играет на сцене театра имени Комиссаржевской. Звездная наследница призналась, что решение о том, что свяжет свою жизнь с актерской профессией, приняла еще в детстве. Перед ее глазами был пример не только отца, но и дедушки — артиста Геннадия Нилова.

При этом звезда подчеркнула, что помощью со стороны влиятельного родителя не пользовалась. Более того, по уверению артистки, в глубине души ее отец надеялся, что она выберет для себя иной путь. Тем не менее Елизавете удалось занять прочные позиции в кинематографе, ведь сегодня о ней говорят в первую очередь как о талантливой актрисе, а не как о дочери Нилова.

Между тем знаменитость очень привязана к своему отцу, снимками с которым периодически делится в социальных сетях. Например, не так давно она выложила архивное совместное фото, сделанное, когда Елизавета была еще совсем маленькой.