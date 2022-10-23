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Узнать невозможно: как сейчас выглядит и чем занимается главная звезда сериала «Нина. Расплата за любовь»

23 октября 2022 15:15
Узнать невозможно: как сейчас выглядит и чем занимается главная звезда сериала «Нина. Расплата за любовь»

Активно занята в новых проектах.

Светлана Чуйкина прославилась благодаря главной роли в сериале «Нина. Расплата за любовь». Актриса снимается в кино с конца 90-х – и успела засветиться в нескольких десятках фильмов и сериалов. «Бригада», «Громовы. Дом надежды», «Исчезнувшие», «Анна-детективъ», «Балканский рубеж» – лишь самые известные из проектов артистки.

Последний на сегодняшний день фильм Чуйкиной – драма «Плакать нельзя».

Сейчас Светлане Чуйкиной уже 47 лет. Пусть актриса уже не та молодая красотка из «Нины», но выглядит она прекрасно. Личное счастье Чуйкина обрела с журналистом Вадимом Быркиным. В 2002 году у пары родился сын Никита – молодой человек мечтает о карьере продюсера. Также артистка близка и с сыном мужа от первого брака Кириллом – Кирилл Быркин является актером Театра наций и Центра театра и кино.

Узнать невозможно: как сейчас выглядит и чем занимается главная звезда сериала «Нина. Расплата за любовь»
Фото: соцсети, кадры из сериала "Нина. Расплата за любовь" (2001)
Алла Новикова
Алла Новикова
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