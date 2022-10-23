Узнать невозможно: как сейчас выглядит и чем занимается главная звезда сериала «Нина. Расплата за любовь»

Светлана Чуйкина прославилась благодаря главной роли в сериале «Нина. Расплата за любовь». Актриса снимается в кино с конца 90-х – и успела засветиться в нескольких десятках фильмов и сериалов. «Бригада», «Громовы. Дом надежды», «Исчезнувшие», «Анна-детективъ», «Балканский рубеж» – лишь самые известные из проектов артистки.

Последний на сегодняшний день фильм Чуйкиной – драма «Плакать нельзя».

Сейчас Светлане Чуйкиной уже 47 лет. Пусть актриса уже не та молодая красотка из «Нины», но выглядит она прекрасно. Личное счастье Чуйкина обрела с журналистом Вадимом Быркиным. В 2002 году у пары родился сын Никита – молодой человек мечтает о карьере продюсера. Также артистка близка и с сыном мужа от первого брака Кириллом – Кирилл Быркин является актером Театра наций и Центра театра и кино.