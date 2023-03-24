Узнать невозможно: что сотворили годы с шикарной блондинкой из «Крокодила Данди»

Линда Козловски покорила сердца миллионов мужчин по всему миру, снявшись в популярном фильме «Данди по прозвищу „Крокодил“». Однако теперь от той очаровательной Сью Чарлтон в исполнении умопомрачительной красавицы не осталось и следа.

Именно детище Питера Файмана открыло артистке дорогу в мир большого кино. Однако знаменитость, которой прочили блестящую карьеру, вдруг пожелала оставить актерскую стезю. Это решение она объяснила нежеланием появляться на съемочных площадках заурядных проектов.

Примечательно, что вслед за славой угасла и красота актрисы. Сегодня узнать в Козловски ту самую шикарную блондинку, при виде которой поклонники теряли голову, попросту невозможно. Годы не пощадили некогда привлекательную актрису — в свои 65 лет она постарела и обзавелась лишними килограммами.