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Узнать невозможно: что сотворили годы с шикарной блондинкой из «Крокодила Данди»

24 марта 2023 11:30
Узнать невозможно: что сотворили годы с шикарной блондинкой из «Крокодила Данди»

Звезда лишилась былого очарования.

Линда Козловски покорила сердца миллионов мужчин по всему миру, снявшись в популярном фильме «Данди по прозвищу „Крокодил“». Однако теперь от той очаровательной Сью Чарлтон в исполнении умопомрачительной красавицы не осталось и следа.

Именно детище Питера Файмана открыло артистке дорогу в мир большого кино. Однако знаменитость, которой прочили блестящую карьеру, вдруг пожелала оставить актерскую стезю. Это решение она объяснила нежеланием появляться на съемочных площадках заурядных проектов.

Узнать невозможно: что сотворили годы с шикарной блондинкой из «Крокодила Данди»

Примечательно, что вслед за славой угасла и красота актрисы. Сегодня узнать в Козловски ту самую шикарную блондинку, при виде которой поклонники теряли голову, попросту невозможно. Годы не пощадили некогда привлекательную актрису — в свои 65 лет она постарела и обзавелась лишними килограммами.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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