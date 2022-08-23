Узнать Чендлера в обрюзгшем мужчине невозможно: как сейчас выглядит главный шутник сериала «Друзья»

В 1994 году на экраны вышел сериал «Друзья», мгновенно сделавший исполнителей главных ролей звездами первой величины. Среди персонажей особенно ярко выделялся Чендлер, роль которого сыграл Мэттью Перри. Неуверенный в себе остряк с обилием психологических проблем и сложным детством шутил во время каждого появления в кадре, чем очаровал зрителей. Но фанаты и не догадывались, что Перри и в реальной жизни боролся с многочисленными ментальными проблемами.

Еще во время съемок в сериале актер пристрастился к горячительным напиткам и запрещенным веществам. Так он заглушал боль из-за травмы. Мэттью признавался, что свое участие в некоторых эпизодах «Друзей» вообще не помнит. Зависимости привели к сильным скачкам веса, которые могли заметить зрители сериала. После лечения в реабилитационных клиниках Перри полнел, а потом, возвращаясь к пагубным привычкам, доводил себя до истощения. У него развился панкреатит, также он страдал от сильных болей в животе.

В 2004 году сериал завершился. Актер стал заложником образа остроумного героя, повторив его еще в нескольких фильмах — «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь». Сейчас Мэттью 52 года, он изредка снимается в многосерийных проектах. Внешне актер выглядит значительно старше своих бывших коллег, что было особенно заметно в специальном эпизоде «Друзья: Воссоединение» в 2021 году. Узнать бывшего шутника Чендлера в обрюзгшем мужчине уже невозможно.