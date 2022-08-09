Узнали все: почему Аллегрова много лет вынуждена носить парик

Копна ярких белокурых волос стала отличительной чертой образа Ирины Аллегровой на эстраде. Но на архивных снимках в соцсетях друзей она удивляла поклонников короткой стрижкой и русыми, а иногда даже и темными волосами. Как выяснилось, еще с начала 90-х годов на сцене Аллегрова прибегала к парикам, которые помогали ей поддерживать безупречный имидж.

Но в первый раз парик певица надела, оказавшись в безвыходной ситуации. Друг певицы Александр Богданович раскрыл правду об артистке и поделился в одном из интервью, что много лет назад Аллегрову подвел плохой парикмахер. Она пришла к специалистке, о работе которой было много хороших отзывов. Стилист пообещала Ирине качественный блонд. Но мастер не справилась с процессом обесцвечивания и сожгла корни волос звезды.

«Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать», — объяснил Богданович.

Через некоторое время качество волос певицы восстановилось, но она уже оценила удобство и практичность париков. С тех пор она часто стала их использовать, не решаясь больше на эксперименты в салонах красоты.