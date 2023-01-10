Узнали только по ушам: посмотрите, каким сегодня стал Док из фильма «Назад в будущее»

Американский актер Кристофер Ллойд известен всему миру по легендарной трилогии «Назад в будущее», где он сыграл гениального изобретателя Дока. Артист до сих пор востребован в профессии и продолжает радовать своих поклонников. Как верный друг Марти Макфлая изменился за эти годы?

Ллойд уже давно лишился своей коронной шевелюры и почти полностью облысел. Так что узнать 84-летнего Дока теперь можно лишь по его ушам и фирменной улыбке. Несмотря на весьма солидный возраст, актер до сих пор регулярно получает предложения о сотрудничестве. Сегодня Ллойд даже больше востребован, чем в молодости.

Первой громкой работой Кристофера стала роль в культовом фильме «Пролетая над гнездом кукушки», где главную роль исполнил великолепный Джек Николсон. Тогда Доку исполнилось 36 лет. А статус мировой звезды Ллойд получил после выхода фантастики «Назад в будущее».

В свободное время актер занимается рыбалкой и катается на велосипеде. В 2016 году Ллойд женился в пятый раз — его избранницей стала Лиза Лойаконо, которая занимается недвижимостью. Детей у артиста нет.