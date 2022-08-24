Узнали лишь после смерти: Куравлев бесстыдно и подло обошелся с наивным Шукшиным

Новость о смерти Леонида Куравлева потрясла россиян. Многие жалели любимого артиста, вынужденного доживать последние дни в доме престарелых. При этом после смерти звезды в СМИ начались разговоры о его непростом характере.

Например, актриса Тамара Семина отметила, что в свое время Куравлев бесстыдно и подло обошелся с Василием Шукшиным, которому обязан своим громким успехом. Режиссер обратил внимание на начинающего артиста и тем самым подарил ему путевку в жизнь.

Однако Куравлев не оценил этот поступок, как и то, что, по словам Семиной, именно Шукшин наделил Леонида своеобразным характером, заиканием и улыбочкой, ставшими фирменными. О выходке Леонида Вячеславовича, который не был благодарен именитому режиссеру, артистка рассказала порталу BLITZ+.

Оказалось, что Шукшин хотел продолжить сотрудничество с актером, однако тот начал воротить от него нос. «Куравлев говорил: „Я у этого алкоголика не хочу сниматься“», — подметила Семина.