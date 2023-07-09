Уже выше отца: как выглядит сын Хабенского, который полжизни провел за границей

Константин Хабенский больше не скрывает своего сына Ивана от публики. Наследник актера жил вместе с бабушкой в Испании, но не так давно переехал в Россию — поближе к отцу.

Иван появился на свет, когда артист был женат на Анастасии Смирновой. Вскоре после рождения сына журналистка и актриса скончалась от онкологического заболевания. Утрата супруги стала большой трагедией для Хабенского. Со временем он оправился от горя и начал новую жизнь — женился, стал отцом еще двоих детей.

Осенью этого года первенцу знаменитости исполнится уже 16 лет. Не так давно в Сеть попал редкий кадр Ивана, на котором он запечатлен вместе со своим звездным родителем. Интернет-пользователи с удивлением обнаружили, что Хабенский-младший уже на голову выше своего отца и растет настоящий красавчиком.

Юноша не спешит делиться своими планами на будущее. Но поклонники надеются, что он пойдет по стопам Хабенского и станет новой звездой российского кино.