Уже совсем взрослая: как выглядит «особенная» дочь Лолиты Милявской

Лолита Милявская редко показывает поклонникам свою единственную дочь — Еву Цекало. Звездная наследница осталась жить с бабушкой в Киеве, пока ее мама строила музыкальную карьеру.

Певица никогда не скрывала, что ее дочь нездорова. Роды Милявской были преждевременными: малышка появилась на свет на шестом месяце беременности, а ее вес составлял чуть более одного килограмма. Врачи ставили крохе самые разные диагнозы, пока не обнаружили у нее синдром Аспергера.

По словам артистки, Ева, которой этой осенью исполнится 24 года, испытывает проблемы с общением с малознакомыми людьми и ведет себя замкнуто и отрешенно, однако это не мешает ей делать большие успехи в учебе.

Недавно Милявская привезла свою дочь и маму в Москву. Артистка записала трогательное видео вместе с Евой, которое опубликовала в своем Telegram-канале. Наконец, поклонники получили возможность увидеть, как выглядит «особенная» дочь исполнительницы.