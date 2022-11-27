Уже семь лет: истинная причина «расставания» Певцова и Дроздовой оказалась неожиданной

Вот уже почти три десятилетия Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова счастливы в браке. У пары растет общий сын – 15-летний Елисей. Певцова и Дроздову всегда считали одной из самых ярких актерских пар, ведь артисты не только строили семейное счастье за пределами съемочной площадки, но и постоянно снимались вместе.

На счету пары 13 совместных фильмов и сериалов, включая «Бандитский Петербург» и «Королеву Марго».

Но последние 7 лет зрители не видят совместных появлений супругов в кино. Оба артиста стали сниматься намного реже из-за общественной и преподавательской деятельности – и Дмитрий Певцов, и Ольга Дроздова последний раз мелькали в кино в 2019 году. Так что их и по отдельности увидишь на экране не так часто.