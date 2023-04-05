Уже пенсионерка? Жанетту Петровну из «Возвращения Мухтара» не узнать (фото)

Оксана Сташенко известна многим зрителям как Жанетта Петровна из «Возвращения Мухтара». На ее счету множество и других ярких ролей в известных картинах.

Сташенко начала сниматься в кино после развала СССР. Она появилась в ленте «Москва златоглавая», а также сыграла в нескольких эротических фильмах постперестроечного времени. В нулевых Оксана исполнила роль жены Сиплого в культовой драме «Бумер», а затем ее пригласили на роль судмедэксперта в сериал «Возвращение Мухтара». Актриса снималась в этом долгоиграющем проекте до 2017 года, после чего переключилась на другие картины. Оксана сыграла в сериалах «Снайперша», «Игра в судьбу» и «Скорая помощь 6».

Сегодня Сташенко 56 лет. Увы, она уже не та улыбчивая и очаровательная Жанетта Петровна, к которой так привыкли зрители. Актриса заметно постарела и обзавелась морщинами вокруг глаз, которые не могут скрыть ни фильтры, ни макияж. Поклонники не узнают свою любимицу, которая так быстро превратилась в пенсионерку.