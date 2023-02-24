Уже не Зорро: фото резко постаревшего Бандераса вас огорчит

Антонио Бандерас прославился благодаря работе с режиссером Педро Альмодоваром. В течение многих лет они провоцировали публику своими яркими работами, из-за чего артист смог завоевать сердца фанаток по всему миру.

Глянцевые журналы по всему свету регулярно признавали Бандераса самым привлекательным актером в мире. Публика активно следила за каждым его шагом, а критики наперебой расхваливали актерский талант. Со временем Бандерас начал все реже сниматься в кино, а несколько лет назад пережил инфаркт.

Сегодня Бандерас продолжает сниматься в кино и сериалах. Например, он вновь вернулся к «Коту в сапогах» во второй части одноименного фильма, а уже этой весной появится в пятой части приключений Индианы Джонса. О жизни артист рассказывает в социальных сетях, где за ним следят больше 3 млн преданных фанатов. И многие поклонники отмечают, что прошедшие годы заметно сказались на внешности знаменитости.

Например, не так давно Бандерас поделился серией фотографий с концертом Soho Symphony. Как уверены пользователи Сети, на снимках артист похож на старика из-за многочисленных морщин и седых волос, и в нем больше не узнать страстных героев, сводивших с ума женщин по всему миру.