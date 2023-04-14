Уже не тот молодой красавчик: гляньте, как постарел Гунько из сериала «Солдаты»

Именно благодаря сериалу «Солдаты» российский зритель узнал об актере Антоне Эльдарове. Выпускник ВГИКа исполнил в знаменитом сериале роль рядового Георгия Гунько, который в последних сезонах вернулся в проект, построив карьеру военного.

После сериала «Солдаты» Эльдаров продолжил сниматься в кино и играть на театральной сцене. Например, он принял участие в мелодраме «Май», а также в отечественной адаптации сериала «Побег». Помимо этого, он занимается написанием стихов и дубляжом иностранных фильмов. Именно Эльдаров подарил голос Мориарти в сериале «Шерлок» и Карлу в мультфильме «Большое путешествие. Специальная доставка».

Фанаты, которые полюбили артиста еще во времена сериала «Солдаты», отмечают, как творчески артист подходит к каждой своей роли. Эльдаров поражает своим талантом и мастерством. При этом годы все же сказываются на внешности знаменитости: на лице Антона теперь заметны следы старения. Звезда экрана выглядит весьма уставшим, хотя и не потерял искру в глазах, из-за которой так полюбился зрителям.