Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже не так хороша, как раньше: Вера из «Двух судеб» слишком быстро стала бабушкой (фото)

Уже не так хороша, как раньше: Вера из «Двух судеб» слишком быстро стала бабушкой (фото)

1 декабря 2023 10:30
Уже не так хороша, как раньше: Вера из «Двух судеб» слишком быстро стала бабушкой (фото)

Свою красоту не сохранила.

Сериал «Две судьбы» стал визитной карточкой актрисы Екатерины Семеновой. В популярном проекте она сыграла роль главной героини — Веры. И многие запомнили звезду именно в этом образе.

Однако с момента премьеры прошло два десятка лет и знаменитость сильно изменилась. Увы, но она уже не так хороша, как раньше.

Многие звезды российского кино надолго сохраняют свою молодость и красоту. К сожалению, Семенова не из их числа. К своим 52 годам она уже превратилась в бабушку.

Актриса сильно постарела, и фанатам остается с этим только смириться. Но, несмотря на негативные перемены во внешности, лицедейка по-прежнему востребована как в кино, так и в театре.

Что же касается личной жизни, то она дважды выходила замуж, но женского счастья не обрела и развелась. У Екатерины Тенгизовны двое детей — сын Никита и дочь Мария.

Уже не так хороша, как раньше: Вера из «Двух судеб» слишком быстро стала бабушкой (фото)
Фото: Кадры из сериалов «Дух судьбы», «Соколова подозревает всех»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше