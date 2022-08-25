Уже не роковая сердцеедка: как сейчас выглядит 60-летняя «Просто Мария»

Виктория Руффо запомнилась поклонникам в образе крестьянки Марии Лопес. Однако сегодня в главной звезде фильма «Просто Мария» уже не разглядишь ту роковую сердцеедку.

Артистка не стесняется своей внешности и признается, что большое количество морщин ее нисколько не смущают. По уверению знаменитости, ее кожа заметно испортилась из-за нездорового образа жизни.

Как оказалось, свою первую сигарету Руффо попробовала еще в школе. Артистка настолько пристрастилась к курению, что не считает нужным отказываться от этой пагубной привычки.

Не готова звезда и ложиться под нож пластического хирурга. По словам Руффо, для этого она слишком боязлива. Что же касается ухода за собой, то артистка старается следить за питанием, никогда не ложится спать в косметике и уделяет особенное внимание состоянию своих волос.