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Киноафиша Статьи Уже не Пушкарева: вы ахнете, узнав в этой роковой красотке Уварову

Уже не Пушкарева: вы ахнете, узнав в этой роковой красотке Уварову

19 февраля 2023 10:00
Уже не Пушкарева: вы ахнете, узнав в этой роковой красотке Уварову

Фанаты остались в восторге от нового амплуа актрисы.

Нелли Уварова заработала всероссийскую славу благодаря сериалу «Не родись красивой». В течение многих лет артистка ассоциировалась у публики лишь с образом Кати Пушкаревой, но не так давно Уварова решила кардинально изменить свой имидж.

Так, артистка исполнила одну из главных ролей в четвертом сезоне сериала «Содержанки». Она перевоплотилась в девушку Илону, которую сама артистка характеризует как крайне неприятного человека.

«К ней можно применить много эпитетов, большая часть из которых будут нелицеприятными», — признавалась звезда экрана в одном из интервью.

Уже не Пушкарева: вы ахнете, узнав в этой роковой красотке Уварову

Илона уже появилась в трейлере сериала, а также в первом эпизоде. Артистка удивила поклонников полным перевоплощением: в кадре Уварова блистает белоснежными волосами и строгими костюмами. И, как оказалось, ради перевоплощения она избавилась от 10 килограммов.

«Увидеть Нелли Уварову в этом сериале в стервозном образе — это большой подарок для меня», — делятся мнением зрители.

Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой», «Содержанки»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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