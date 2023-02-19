Уже не Пушкарева: вы ахнете, узнав в этой роковой красотке Уварову

Нелли Уварова заработала всероссийскую славу благодаря сериалу «Не родись красивой». В течение многих лет артистка ассоциировалась у публики лишь с образом Кати Пушкаревой, но не так давно Уварова решила кардинально изменить свой имидж.

Так, артистка исполнила одну из главных ролей в четвертом сезоне сериала «Содержанки». Она перевоплотилась в девушку Илону, которую сама артистка характеризует как крайне неприятного человека.

«К ней можно применить много эпитетов, большая часть из которых будут нелицеприятными», — признавалась звезда экрана в одном из интервью.

Илона уже появилась в трейлере сериала, а также в первом эпизоде. Артистка удивила поклонников полным перевоплощением: в кадре Уварова блистает белоснежными волосами и строгими костюмами. И, как оказалось, ради перевоплощения она избавилась от 10 килограммов.