Уже не обаятельный соблазнитель: ужаснетесь, увидев последние фото Джо из «Друзей»

Сексапильный Мэтт ЛеБлан заставлял сердца женщин по всему миру биться чаще. Два года назад артист появился картине «Друзья. Воссоединение» — к огромному восторгу фанатов и, кажется, к своему собственному.

55-летний актер заметно поправился и поседел. Так на нем отразились не только карьерные перипетии, но и неурядицы в личной жизни. Его дочке от модели Мелиссы Макнайт диагностировали редкое заболевание, из-за которого малышка страдала от эпилептических припадков. Звездные родители смогли победить болезнь, но в ЛеБлане мало что осталось от экранного Джоуи Триббиани: артист начал заедать стресс, а в 2005 году изменил жене со стриптизершей. Актер принес публичные извинения, но брак было не спасти.

После разрыва с Макнайт звезда «Друзей» некоторое время встречался с партнершей по сериалу «Джоуи», которой оказалась Андреа Андерс.

Мэтт ЛеБлан живет на западе Лос-Анджелеса с дочерью Мариной. Поклонники до сих пор оставляют в его личном блоге комментарии в духе «не говорите моему жениху, но Джо — моя любовь».