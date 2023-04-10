Уже не обаятельный бандит: гляньте, что стало с Пчелой из «Бригады»

Главной работой в карьере Павла Майкова стал криминальный сериал «Бригада». В культовой драме он воплотил образ Виктора Пчелкина (Пчелы), лучшего друга Саши Белого, что сделало его по-настоящему народной знаменитостью.

Как признавался позднее артист, после выхода сериала он не мог спокойно пройтись по улицам, ведь каждый прохожий знал его в лицо. Из-за этого у него началась звездная болезнь, а отсутствие работы сподвигло его к злоупотреблению алкоголем. В итоге долгое время он не мог справиться с зависимостью и тратил время только на развлечения.

Со временем артисту все же удалось вернуться в строй. Он активно снимается, а в его разноплановой фильмографии можно встретить как драму «Нулевой пациент», так и комедию «Дылды», где он блистательно справился со своими ролями.

Фанаты же уверены, что актеру не удалось сохранить свою молодость. Годы зависимости, а после и напряженный график заметно сказались на его внешности. Майков больше не похож на обаятельного бандита и выглядит теперь значительно старше своих лет. Его лицо отличается опухлостью, а сам он давно потерял спортивную форму.