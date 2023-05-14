Уже не доктор Ганнибал: расстроитесь, увидев фото 85-летней звезды «Молчания ягнят»

Старение артиста делает его еще более интересным в глазах фанатов.

Сэр Энтони Хопкинс получил первого «Оскара» за роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Актер настолько вжился в роль, что пугал членов съемочной группы одним своим присутствием. И это его дико забавляло.

За 22 года, прошедших с момента проката знаменитой картины о серийном убийце, Хопкинс успел сняться более чем в 60 фильмах, шокировать весь мир своими танцами под трэш-металл и получить еще один «Оскар» за роль персонажа, страдающего от болезни Альцгеймера, в фильме «Отец».

Церемонию актер пропустил. Пышному празднеству с ковровой дорожкой и шампанским 85-летний артист предпочел отдых на родине — в Уэльсе — и посещение могилы своего отца. На свежих фотографиях Хопкинса, таких как в январской фотосессии для Icon Magazine или в его личном блоге, все больше заметно, что возраст берет свое. Поклонники, впрочем, считают, что артисту годы только к лицу.

«Вы действительно икона, сэр Энтони. Восторг!», «Это мой настоящий король!», «Приятно видеть, что некоторые пожилые люди такие горячие и сексуальные. И вы, сэр, конечно, тоже», — писали фанаты кинозвезды.

Многие выражали благодарность за множество прекрасных мгновений, проведенных за фильмами с его участием.