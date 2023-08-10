Уже нашла замену Джигарханяну: как живет Цымбалюк-Романовская после пропажи

После череды скандалов артистка держит свою жизнь в тайне.

После смерти Армена Джигарханяна его последняя жена Виталина Цымбалюк-Романовская нередко оказывалась в поле зрения публики. Пианистка давала множество интервью, появлялась в эфире ток-шоу, но со временем сократила свою «активность».

Как оказалось, знаменитость продолжила карьеру, но теперь не хочет привлекать к себе внимание. Она нередко гастролирует с концертами, а компанию ей составляет музыкант Дмитрий Нестеров.

Изменения произошли и в личной жизни артистки. Цымбалюк-Романовская вновь связала себя отношениями. В беседе с прессой она не стала раскрывать личность избранника, но отметила, что он ее ровесник, однако не связан с миром шоу-бизнеса или искусства.

«Считаю неуместным демонстрировать свое счастье напоказ... Да, у меня есть свой человек», — призналась пианистка в беседе с «Комсомольской правдой ».

При этом знаменитость отметила, что не планирует выходить замуж за избранника. Ее полностью устраивают их отношения, а семью и детей она запланировала в совершенно другой период жизни.