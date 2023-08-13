Уже и ребенок есть на стороне: в семье Хазанова случилось непредвиденное

Дочь Геннадия Хазанова Алиса тщательно оберегает свою личную жизнь. Как и ее знаменитый отец, она связала жизнь с искусством, но старается не привлекать внимание к своим романам.

Так, совсем недавно стало известно, что Алиса и ее второй муж Дмитрий Шохин развелись. По данным СМИ, супруги расторгли отношения еще несколько месяцев назад, но не стремились делиться новостями с публикой.

Как уверены журналисты, проблемы у пары начались еще несколько лет назад.

И супруги пытались исправить ситуацию, но их работа над отношениями не спасла брак.

После расставания Шохин якобы стал отцом. Ребенка, по материалам инсайдеров, ему родила сотрудница одного из консалтинговых агентств. Он переехал жить в Лондон, а Хазанова, по данным прессы, осталась жить в Москве.

Алиса при этом никак не комментирует ситуацию. Она игнорирует вопросы СМИ и поклонников в социальных сетях и, судя по блогам, наслаждается отдыхом в Европе.