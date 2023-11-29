Уже экономит на ней: 67-летний Ургант женился в третий раз

Андрей Ургант продолжает удивлять общественность. Сначала мэтр крутил роман с молодой 37-летней красавицей Еленой Романовой, но вскоре нашел новую любовь. Третьей супругой артиста стала еще одна Елена, приходящаяся тезкой его бывшей. Парочка успела официально оформить свои отношения.

Об очередной избраннице знаменитости известно не так уж много. Ургант признается, что жена делает его невероятно счастливым. Елена наполнила дом пожилого мужа уютом, взяла на себя все домашние обязательства и навела порядок в жилище. Андрей Львович невероятно доволен своим новым браком.

Пока женщина занимается делами супруга и обеспечивает ему покой и комфорт, актер не спешит отвечать ей взаимным вниманием. Оказывается, из-за того что у Елены день рождения в один день с избранником, бедняжке не приходится рассчитывать на отдельный праздник.