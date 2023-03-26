Уже дедушка какой-то: ахнете, увидев новое фото Адама Сэндлера

Адам Сэндлер начал карьеру в 80-х и за годы творческого пути прославился и как комедийный актер, и как сценарист. Артист регулярно появляется в новых проектах, которые неизменно собирают положительные рецензии, и завоевывает все больше поклонников по всему миру.

При этом недавние фотографии взбудоражили фанатов знаменитости. Артист был запечатлен перед участием в шоу «Доброе утро, Америка», а другими героями того выпуска оказались Флоренс Пью и Дженнифер Энистон. В студии артист появился в бесформенных широких штанах, гавайской рубашке, а завершила образ густая борода.

Пользователи Сети не оставили без внимания образ звезды экрана. Как отметили поклонники, за последние месяцы Сэндлер заметно постарел и из-за седины стал похож на дедушку, хотя не так давно отметил 56-й день рождения. Многие даже признались, что переживают за состояние артиста, ведь еще не так давно он выглядел значительно моложе.