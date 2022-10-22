Уже далеко не красавчик: россиянки ужаснулись при виде постаревшего Бойко

Актер Ярослав Бойко стал звездой сериала «Всегда говори "всегда"» почти 20 лет назад – тогда в красавчика влюбились миллионы российских женщин. О его личной жизни ходило множество слухов – известно, что, будучи женатым, Бойко закрутил роман с актрисой Евгенией Добровольской, которая родила ему сына. Но сегодня Ярослав Бойко уже давно не секс-символ. Вид артиста в программе «Мой герой» шокировал поклонников.

«Погрузнел, отек, как и Домогаров, очень жаль, красиво взрослеть дано не каждому», «Был красив, стал таким неузнаваемым — неужели алкоголь», «Потасканный какой-то», «Возраст свое берет», — написали пользователи Сети, комментируя внешность 52-летнего Ярослава Бойко.